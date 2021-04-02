فيديو.. اللحظات الأولى لعملية دهس شرطيين فى محاولة اقتحام الكونجرس

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الجمعة، إن رجلى شرطة، أصيبا فى حادث دهس، بمحاول شخص يقود سيارة، اقتحام حاجز أمنى بمحيط مبنى الكابيتول "الذى يضم مقر الكونجرس الأمريكى".





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