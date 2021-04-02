جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود بأن مبنى الكابيتول "الذى يضم الكونجرس الأمريكى" فى الولايات المتحدة يوجد "فى وضع الإغلاق" بسبب "تهديد أمنى". وقال شاهد عيان إن الشوارع المحيطة بمجمع الكابيتول أغلقت اليوم الجمعة فى ظل وجود مكثف للشرطة "بسبب تهديد أمنى."

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إصابة رجلى شرطة واعتقال مشتبه به فى محاولة اقتحام الكونجرس الأمريكى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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