مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء حريق داخل مستشفى فى برلين

جدة - نرمين السيد - وأكدت الإدارة الألمانية على حسابها فى "تويتر" اليوم الجمعة، أن الحريق اندلع الليلة الماضية فى إحدى غرف المرضى بالطابق الثانى من مستشفى تسهلندورف، مشيرة إلى أن ثلاثة من المصابين لا يزالوا فى حالة خطرة.

وأكدت الإدارة أن أعمال إخماد الحريق، استمرت ثلاث ساعات بمشاركة أكثر من 100 رجل إطفاء.