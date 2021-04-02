عاجل.. إغلاق مبنى الكونجرس الأمريكى بسبب تهديدات أمنية

جدة - نرمين السيد - ونقلت القناة عن وسائل إعلام أمريكية، أن إطلاق نار تبع اختراق سيارة لحاجز أمنى أمام مبنى الكابيتول. وأشارت معلومات أولية لوقوع جرحى بعد اختراق سيارة لحاجز أمنى لمبنى الكابيتول. وقالت وسائل إعلام أمريكية، إنه تم إلقاء القبض على شخصين مرتبطين بتهديدات أمنية لمبنى الكابيتول.

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