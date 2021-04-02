عضو في لجنة الأوبئة : كل المؤشرات تشير إلى بدء انحسار الموجة الحالية

دوت الخليج :- قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، الخميس، إن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الموجة الحالية لانتشار فيروس كورونا المستجد بدأت بالانحسار.
وأوضح حجاوي : أن الأسبوع الماضي سجل ذروة انتشار الفيروس.
وتحدث عن وجود ضغط على المستشفيات، مشيرا إلى أنها تعكس أيام ذروة الانتشار.
واشار ان : "المناعة الطبيعية التي تشكلت عن المرض والمصابين والذين أصيبوا فيها لوحدها لا تكفي للوصول إلى المناعة المجتمعية، الحل هو اللقاح (الواقي من الفيروس)".
وذكر أن الأردن لديه القدرة على إعطاء اللقاح إلى 3 ملايين شخص في حزيران / يونيو أو تموز/يوليو.
وبين أن المطاعيم التي أُجيزت من قبل مؤسسة الغذاء والدواء ليس لها آثار جانبية غير متوقعة.
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