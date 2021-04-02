عاجل.. مقتل مهاجم الكونجرس الأمريكى متأثرا بإصابته

جدة - نرمين السيد - وعقدت شرطة الكونجرس، مؤتمرا صحفيا حول تفاصيل الهجوم، أوضحت فيه أن أحد الضابطين المصابين فى الحادث لقى مصرعه.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن هناك استنفار أمنى فى صفوف 2.300 من عناصر الحرس الوطنى فى الكونجرس.