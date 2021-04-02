عاجل.. إعلام أمريكى: حالة ضابطى الكونجرس المصابين فى حادثة الدهس حرجة

جدة - نرمين السيد - ووفق ما ذكرت قناة "NBC" الأمريكية، فإن حادث الدهس أمام مبنى الكونجرس يبدو متعمدا.
ومساء اليوم، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بتعرض ضابطين من شرطة الكونجرس لإصابات بليغة بعد تعرضهما لدهس، فى محاولة شخص يقوم سيارة اختراق حاجز أمنى بمحيط الكونجرس.
وأوضحت، أن شرطة الكونجرس الأمريكى، أطلقت النار على المهاجم بعد صدمه لضابطين بسيارته، مشيرة إلى أن أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب غير موجودين فى مبنى الكابيتول أثناء الحادث.
وطالبت شرطة الكابيتول "الذى يضم مقر الكونجرس الأمريكى"، الأشخاص الموجودين داخل المبنى بعدم الخروج فى الوقت الحالى، وتحدثت شرطة الكابيتول عن مهاجم واحد فى السيارة التى صدمت الحاجز الشمالى للمبنى.
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