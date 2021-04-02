جدة - نرمين السيد - وحسبما أفاد قناة "العربية"، أوضح قائدة شرطة الكونجرس -فى مؤتمر صحفى- عن الحادث، قبل قليل، أن ضابط الشرطة الثانى المصاب وضعه مستقر. وأشار قائدة شرطة الكونجرس، إلى أن منفذ الهجوم بعد عملية الدهس هاجم الضباط بسكين، موضحا أن منفذ الهجوم ليس معروفا لدى شرطة واشنطن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. شرطة واشنطن : مقتل ضابط فى حادث اقتحام الكونجرس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.