الإريانى : الحوثيون يفتعلون أزمة وقود لابتزاز المجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - اتهم وزير الإعلام والثقافة اليمنى، معمر الإريانى، اليوم الجمعة، مليشيا الحوثى، بافتعال أزمة مشتقات نفطية فى مناطق سيطرتها واستخدام الملف الإنسانى لتحقيق مكاسب سياسية ومادية.





وقال الإريانى، فى سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، بأن: "المعلومات التى نشرها المجلس الاقتصادى الأعلى عن حجم تدفق الوقود لليمن خلال الربع الأول من العام الحالى وحصة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تؤكد أكذوبة الحصار، ووقوف الحوثيين خلف افتعال أزمة المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء، ونهب المواطنين لصالح تمويل المجهود الحربى"، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".

وأضاف: "الإحصائيات التى نشرها المجلس الاقتصادى تؤكد أن كمية الوقود المتدفق إلى اليمن خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 مارس 2021، بلغت (105.337.778) تدفقت منها (62.451.786) إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال نفس الفترة، وبنسبة 59 بالمئة من إجمالى الواردات عبر كافة الموانئ اليمنية".

وتابع: "الإحصائيات أكدت أن 40 سفينة وقود حصلت على تصاريح دخول استثنائية إلى الحديدة بحسب طلب المبعوث الدولى منذ نهب الحوثيين الإيرادات فى مايو 2020، وان أكثر من 70 مليار ريال تم نهبها من قبل الحوثيين من إيرادات رسوم واردات الوقود، دون أن يكون لها أى أثر إنسانى أو مدنى على المواطنين".

وخلص وزير الإعلام اليمنى، بالقول: "التقرير يؤكد ما قلناه مرارا وتكرارا من استخدام الحوثيين الملف الإنسانى كورقة لابتزاز المجتمع الدولى والمنظمات الدولية لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، ووقوفهم خلف أزمة المشتقات النفطية والمعاناة الإنسانية، ضمن سياسات الإفقار والتجويع التى ينتهجونها بحق المواطنين فى مناطق سيطرتهم".