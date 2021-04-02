السلطات الأمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم
قال مسؤولو إنفاذ القانون في الولايات المتحدة إن المهاجم الذي اندفع بسيارته صوب أفراد شرطة مبنى الكونغرس الأمريكي يدعى نوح جرين ويبلغ من العمر 25 عاما.
وأفادت شبكة "إن بي سي" بأن نوح، الذي يقيم في ولاية إنديانا، كتب في صفحته على "فيسبوك" أنه من أتباع "أمة الإسلام".
وكانت شرطة مبنى الكونغرس قالت إن سائقا اندفع بسيارته صوب أفرادها اليوم الجمعة، ما تسبب في مقتل شرطي وإصابة آخر وأدى لرفع درجة التأهب في محيط مجمع يضم الكابيتول وبنايات تابعة للكونغرس.
وقالت يوجاناندا بيتمان، القائمة بأعمال قائد شرطة الكابيتول في مؤتمر صحفي، إن المشتبه به قاد المركبة بغرض دهس الضباط ثم ترجل واندفع نحوهم ملوحا بسكين في يده.
وأضافت أن الشرطة ردت بإطلاق النار على المشتبه به، ما أدى لمقتله مشيرة إلى أن أحد الضباط قتل أيضا بينما أصيب آخر.
وكالات
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