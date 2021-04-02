جدة - نرمين السيد - قال مسؤولو إنفاذ القانون فى الولايات المتحدة الأمريكية، إن المهاجم الذى اندفع بسيارته صوب أفراد شرطة مبنى الكونجرس الأمريكى يدعى نوح جرين ويبلغ من العمر 25 عاما، ويقيم فى ولاية إنديانا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وكانت شرطة مبنى الكونجرس، قالت إن سائقا اندفع بسيارته صوب أفرادها اليوم الجمعة، ما تسبب فى مقتل شرطى وإصابة آخر وأدى لرفع درجة التأهب فى محيط مجمع يضم الكابيتول وبنايات تابعة للكونجرس. وقالت يوجاناندا بيتمان، القائمة بأعمال قائد شرطة الكابيتول فى مؤتمر صحفى، إن المشتبه به قاد المركبة بغرض دهس الضباط ثم ترجل واندفع نحوهم ملوحا بسكين فى يده. وأضافت أن الشرطة ردت بإطلاق النار على المشتبه به، ما أدى لمقتله مشيرة إلى أن أحد الضباط قتل أيضا بينما أصيب آخر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكشف عن هوية منفذ هجوم الكونجرس الأمريكى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.