بايدن يعبر عن حزنه بسبب الهجوم على الكونجرس

جدة - نرمين السيد - ولقى ضابط من شرطة الكونجرس مصرعه، وأصيب آخر، اليوم، عندما اقتحم شخص بسيارته، الحاجز الأمنى الشمالى، بمقر الكونجرس، قبل أن يلقى حتفه، متأثرا بإصابته جراء إطلاق الشرطة النار عليه.

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