واشنطن تلغى عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ألغت عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على مسؤولين فى المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





ويشمل القرار رفع العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بسبب تحقيقها فى ما إذا كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب فى أفغانستان. كما تقرر أيضا رفع قيود التأشيرات التى فرضت على بعض موظفى المحكمة الجنائية الدولية. وكانت صحيفة "فورين بوليسى" أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تخطط لإلغاء العقوبات التى فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية. يذكر أن العلاقات بين إدارة ترامب والمحكمة الجنائية الدولية شهدت توترات بسبب عزم المحكمة على التحقيق فى جرائم حرب محتملة فى أفغانستان والأراضى الفلسطينية. ووقع ترامب فى يونيو 2020 أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على أى مسؤول فى المحكمة يتولى التحقيقات المذكورة.

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