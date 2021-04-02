أوبك بلس تشيد بمبادرتى السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

جدة - نرمين السيد - أشاد الاجتماع الوزارى، الخامس عشر للدول الأعضاء فى منظمة أوبك، والدول المنتجة للبترول من خارجها (أوبك بلس)، بمبادرتى المملكة العربية السعودية اللتين أعلن عنهما الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، بوصفهما إسهامين مهمين للجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.





ورحب الاجتماع بالتزام المملكة بنقل المعرفة ومشاركة الخبرة كجزء من هاتين المبادرتين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس". وتتمتع دول منظمة أوبك بالموارد المهمة والخبرة التى تعينها على مواجهة تحدى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، حيث يمكن لقطاع البترول والغاز أن يكون جزءا من الحل لتغير المناخ، باعتبار أن دول المنظمة لديها الموارد المهمة والخبرة التى تعينها على مواجهة تحدى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، حيث تعمل على تحديد سبل تعزيز التعاون فى هذا المجال المهم. وأشادت مجموعة "أوبك بلس" بتأييد قادة مجموعة العشرين للمبادرة التى قدمتها المملكة للتعامل مع تغير المناخ من خلال تبنى مبادرة الاقتصاد الدائرى للكربون ومحاوره الأربعة "الخفض، إعادة الاستخدام، التدوير، الإزالة" بوصفها حلا شاملا متوازنا للتعامل مع انبعاثات الغازات الدفيئة.

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