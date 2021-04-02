بوكو حرام تزعم إسقاط طائرة حربية تابعة لسلاح الجو النيجيرى

جدة - نرمين السيد - وأفادت "رويترز" بأنها "اطلعت على مقطع فيديو ولكنها لم تتأكد من مصداقيته". وبحسب ما قالته الوكالة: "يظهر فى مقطع الفيديو حطام الطائرة على الأرض وعليها رقم سلاح الجو النيجيرى 475.. ويعرض الفيديو أيضا جثة مشوهة فى أزياء مموهة... ويقف مقاتل ملثم فوق الحطام ويعرّف الطائرة بأنها مقاتلة سلاح الجو النيجيرى 475". ونقلت الوكالة قول المتحدث باسم سلاح الجو النيجيرى بأنه "سيصدر بيانا قريبا". وكان سلاح الجو النيجيرى قد قال فى وقت سابق الجمعة: "إنه من المحتمل أن الطائرة 475 التى اختفت من شاشات الرادار وعلى متنها طاقم من فردين يوم 31 مارس قد تحطمت. ولم يتضح بعد سبب التحطم ومكان الطيارين".

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