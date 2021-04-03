وفاة "سمكة دجلة" و"قاهر المانش" السباح علاء الدين النواب

فارق السباح العراقي السابق علاء الدين النواب الذي عرف بقاهر بحر المانش الهائج بفوزه في مسابقة لعبوره في 1959، عن عمر ناهز 94 عاماً بحسب ما أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية.
ونعت الوزارة النواب في بيان رسمي مقتضب جاء فيه "أحر التعازي إلى الأوساط الرياضية بوفاة السباح الدولي السابق علاء الدين النواب".
ويعد النواب أحد أشهر السباحين العرب في مجال السباحة في المياه المفتوحة، وهو عشق هذا النوع من الرياضة منذ صغره لقرب داره التي تقع في منطقة الشيخ بشارفي جانب الكرخ من العاصمة بغداد، من النهر حتى عرف بلقب سمكة دجلة.
ولد النواب عام 1927 وذاع صيته مبكرا بعد مشاركته في بطولة للسباحة الطويلة في بيروت لقطع مسافة 50 كلم بين صيدا والعاصمة اللبنانية عام 1957 وحقق فيها المركز الثاني، فضلا عن مشاركاته في بطولات عالمية أبرزها كابري-نابولي في ايطاليا.
وكانت مشاركته في مسابقة عبور بحر المانش لفئة الهواة بين فرنسا وبريطانيا لقطع مسافة 50 كلم، المحطة الأبرز في مشوار النواب حيث نال المركز الأول من بين 43 سباحاً لم يكمل السباق سوى ستة منهم، بعدما قطع المسافة في 23 ساعة من السباحة المتواصلة.
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