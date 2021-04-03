الجيش اليمنى يعلن مقتل قيادى حوثى فى لحج

جدة - نرمين السيد - أفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بمقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثى المدعومة من إيران، باشتباكات مع الجيش فى الجبهة الشرقية بالقَبيطة شمالى لحج، جنوبى البلاد.





وقال الموقع إن قوات الجيش اليمنى "قصفت مواقع للحوثيين فى الجبهة الشرقية بمنطقة القبيطة شمالى لحج، ما أسفر عن سقوط قتلى بينهم قائد موقع حرض وآخر ينتحل رتبة كبيرة، إلى جانب عدد من الجرحى". وأضاف أن "المدفعية استهدفت منظومة اتصالات إشارة تابعة للحوثيين، وتمكنت من تدميرها إضافة إلى آلية تحمل مدفع 23 مم ومدفع هاون 82 مم". وأشار إلى "أن القصف يأتى ردا على تمادى الحوثيين فى استهداف منازل المواطنين فى مناطق الحلاجيم وعنفات والحنكة خلال اليومين الماضين، وإلحاقهم أضرارا فى الممتلكات".

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