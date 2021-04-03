إنهاء حالة إغلاق مبنى الكونجرس واستمرار التحقيقات فى حادثة الدهس

وأغلقت الشرطة الأمريكية، فى وقت سابق اليوم، محيط مبنى الكونجرس الأمريكى، بعد هجوم نفذه شخص، كان يقود سيارة، ودهس ضابطين فى حاجز أمنى بالمنطقة الشمالية بمحيط المبنى، فيما قُتل المهاجم متأثرا بإصابته، بعد إطلاق النار عليه من قبل قوات الأمن.
وذكر قائد شرطة واشنطن، أن أحد ضباط شرطة الكونجرس المصابين لقى مصرعه، جراء الحادث الذى وقع اليوم.
وأوضح قائدة شرطة الكونجرس -فى مؤتمر صحفى- لكشف ملابسات الحادث، أن ضابط الشرطة الثانى المصاب وضعه مستقر.
وأشار قائدة شرطة الكونجرس، إلى أن منفذ الهجوم بعد عملية الدهس هاجم الضباط بسكين.
وقال مسؤولو إنفاذ القانون فى الولايات المتحدة الأمريكية، إن المهاجم الذى اندفع بسيارته صوب أفراد شرطة مبنى الكونجرس الأمريكى يدعى "نوح جرين" ويبلغ من العمر 25 عاما، ويقيم فى ولاية إنديانا.
وذكرت شبكة "NBC" الأمريكية، أن منفذ هجوم الكونجرس كتب فى منشورات على موقع "فيسبوك" أنه فقد وظيفته.
والتقى الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أعضاء الفريق الأمنى بعد حادثة الكابيتول، وإغلاق جميع مبانى الكونجرس بسبب التهديد الأمنى.
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