بايدن يعلق على هجوم الكابيتول

بايدن يعلق على هجوم الكابيتولقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن قلبه مكسور بمقتل ضابط شرطة جراء هجوم نفذ الجمعة على مجمع الكابيتول في واشنطن.

وصرح بايدن، في بيان صدر عن البيت الأبيض مساء الجمعة: "شعرنا أنا وجيل بأن قلبينا مكسورين عند علمنا عن الهجوم باستخدام العنف على نقطة تفتيش أمنية في أرض الكابيتول الأمريكي والذي أسفر عن مقتل ضابط الشرطة، ويليام إيفانس، فيما يكافح أحد زملائه الضباط على حياته".

وتابع بايدن: "نعرب عن خالص تعازينا لعائلة الضابط إيفانس ولكل من حزن بخسارته. نعرف مدى صعوبة هذا الزمن بالنسبة للكابيتول وكل من يعمله فيه ويقوم بحمايته".

وأشار بايدن إلى أنه يتلقى بشكل دوري معلومات مع مستشاره للأمن الداخلي حول ملابسات الحادث وسير التحقيق، معربا عن شكره باسم الدولة لشرطة الكابيتول وقوات الرد السريع للحرس الوطني وكل من تعامل مع الهجوم".

وسبق أن أفادت شرطة الكابيتول الذي يحتضن مقر الكونغرس الأمريكي بمقتل أحد عناصرها وإصابة آخر بهجوم نفذه شخص اندفع بسيارته صوب أفراد قوات الأمن، ما تسبب في رفع درجة التأهب في محيط المجمع، وفقاً لروسيا اليوم.

وقالت القائمة بأعمال قائد شرطة الكابيتول، يوجاناندا بيتمان، في مؤتمر صحفي، إن المشتبه به قاد المركبة بغرض دهس الضباط ثم ترجل واندفع نحوهم ملوحا بسكين في يده.

وأضافت أن الشرطة ردت بإطلاق النار على المشتبه به، ما أدى لمقتله مشيرة إلى أن أحد الضباط قتل أيضا بينما أصيب آخر.

وهذا هو ثاني هجوم يشهده الكابيتول عام 2021 حيث سبق أن اقتحمت مجموعة لأنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب، مقر الكونغرس يوم 6 مارس خلال اضطرابات واسعة أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم رجل شرطة.