المدمرة الأميركية "أيزنهاور" تعبر قناة السويس

عبرت حاملة الطائرات الأميركية أيزنهاور قناة السويس قادمة من البحر المتوسط بعد أيام من عودة الملاحة في أعقاب حادث جنوح السفينة "ايفر غريفن.

ودخلت حاملة الطائرات قناة السويس برفقة المدمرتين "ميتشر" و"توماس هاندر" وسفينة الإمداد "مونتيري" التابعة للبحرية الأميركية، بالإضافة إلى قاطرتين متوجهة إلى الخليج العربي والمحيط الهندي.

وكانت قد أعلنت البحرية الأميركية أعلنت أنها تمكنت من تنفيذ عمليات ضد تنظيم داعش انطلاقا من حاملة الطائرات هذه، خلال فترة انتظارها عبور قناة السويس التي تعطلت حركة الملاحة فيها مؤخرا بسبب جنوج السفينة.

وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، الجمعة، عبور 80 سفينة من الاتجاهين.

وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة، شهدت الجمعة، عبور عدة سفن ووحدات بحرية عملاقة أبرزها حاملة الطائرات الأميركية التي تعبر القناة ضمن قافلة الشمال، بالإضافة إلى ناقلة الغاز الطبيعي المسال LI JMILIYA التي تعبر أيضا من ذات القافلة بالقناة الأصلية.

واشار ربيع إلى أن ذلك يؤكد على الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الملاحي الدولي في قناة السويس وقدرة مصر على توفير الأمن والأمان للأنواع المختلفة من السفن ولحركة التجارة العالمية المارة عبر القناة.