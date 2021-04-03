عبرت حاملة الطائرات الأميركية أيزنهاور قناة السويس قادمة من البحر المتوسط بعد أيام من عودة الملاحة في أعقاب حادث جنوح السفينة "ايفر غريفن.
ودخلت حاملة الطائرات قناة السويس برفقة المدمرتين "ميتشر" و"توماس هاندر" وسفينة الإمداد "مونتيري" التابعة للبحرية الأميركية، بالإضافة إلى قاطرتين متوجهة إلى الخليج العربي والمحيط الهندي.
وكانت قد أعلنت البحرية الأميركية أعلنت أنها تمكنت من تنفيذ عمليات ضد تنظيم داعش انطلاقا من حاملة الطائرات هذه، خلال فترة انتظارها عبور قناة السويس التي تعطلت حركة الملاحة فيها مؤخرا بسبب جنوج السفينة.
وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، الجمعة، عبور 80 سفينة من الاتجاهين.
وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة، شهدت الجمعة، عبور عدة سفن ووحدات بحرية عملاقة أبرزها حاملة الطائرات الأميركية التي تعبر القناة ضمن قافلة الشمال، بالإضافة إلى ناقلة الغاز الطبيعي المسال LI JMILIYA التي تعبر أيضا من ذات القافلة بالقناة الأصلية.
واشار ربيع إلى أن ذلك يؤكد على الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الملاحي الدولي في قناة السويس وقدرة مصر على توفير الأمن والأمان للأنواع المختلفة من السفن ولحركة التجارة العالمية المارة عبر القناة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المدمرة الأميركية "أيزنهاور" تعبر قناة السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.