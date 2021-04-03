زلزال بقوة 5.1 درجة بشمال غربى كولومبيا

جدة - نرمين السيد - وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع عند الساعة 17:44 مساء الجمعة بالتوقيت المحلى (22:44 بتوقيت غرينيتش) فى منطقة ريوسوسيو بمقاطعة تشوكو شمال غربى كولومبيا، التى يبلغ عدد سكانها 29 ألف شخص.

وكانت بؤرة الزلزال بعمق 30 كيلومترا.

ولم ترد حتى اللحظة أى أنباء عن وقوع دمار أو إصابات