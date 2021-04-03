بايدن يعلق هجوم الكابيتول : خالص تعازينا

جدة - نرمين السيد - وصرح بايدن، فى بيان صدر عن البيت الأبيض مساء الجمعة: "شعرنا أنا وجيل بأن قلبينا مكسورين عند علمنا عن الهجوم باستخدام العنف على نقطة تفتيش أمنية فى أرض الكابيتول الأمريكى والذى أسفر عن مقتل ضابط الشرطة، ويليام إيفانس، فيما يكافح أحد زملائه الضباط على حياته".
وتابع بايدن: "نعرب عن خالص تعازينا لعائلة الضابط إيفانس ولكل من حزن بخسارته. نعرف مدى صعوبة هذا الزمن بالنسبة للكابيتول وكل من يعمله فيه ويقوم بحمايته".
وأشار بايدن إلى أنه يتلقى بشكل دورى معلومات مع مستشاره للأمن الداخلى حول ملابسات الحادث وسير التحقيق، معربا عن شكره باسم الدولة لشرطة الكابيتول وقوات الرد السريع للحرس الوطنى وكل من تعامل مع الهجوم".
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