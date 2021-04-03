مقتل 6 أشخاص فى كمين بشمال بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وذكر المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن 5 من المتطوعين قُتلوا فى كمين وهم يبحثون عن زميل لهم اختفى فى اليوم السابق خلال اشتباك مع متشددين.
وتم العثور على الرجل المفقود مقتولا بالقرب من الخمسة الآخرين.
وكان الضحايا الذين لقوا حتفهم مساء أمس الخميس قرب قرية دو أعضاء فى منظمة متطوعى الدفاع الوطنى وهى مجموعة من المقاتلين المدنيين تتلقى تمويلا وتدريبا من الحكومة لمساعدتها فى احتواء تمرد عنيف قى البلاد.
ولم يتضح بعد من نفذ الهجوم، لكن من المعروف أن جماعات على صلة بتنظيمى القاعدة وداعش تنشط فى بوركينا فاسو الواقعة فى غرب أفريقيا.
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