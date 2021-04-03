جدة - نرمين السيد - قال مقاتلون تابعون لحركة الشباب الإرهابية فى الصومال، اليوم السبت، إنهم شنوا هجومًا على قاعدتين عسكريتين تابعتين للجيش الوطنى الصومالى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم.





وحسبما ذكرت إذاعة "شبيلى" وعدد من المواقع الإخبارية المحلية، قال شهود عيان إن القاعدتين الواقعتين على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربى العاصمة مقديشيو تعرضتا لانفجارين. وأشار الشهود إلى أن انفجارًا ثالثًا استهدف قافلة من القوات الصومالية كانت تندفع إلى القواعد من العاصمة بعد الهجوم. ولم تشر التقارير إلى الضحايا أو المصابين جراء الهجمات حتى اللحظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشباب الإرهابية تهاجم قاعدتين للجيش الصومالى غرب مقديشيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.