المكسيك .. أكثر من 3 آلف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3.089، مقابل 5977 الأربعاء و5381 الخميس، ليصل العدد الإجمالى إلى مستوى 2.247.357 حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 190 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 577 فى بيانات الأربعاء و454 الخميس، ليترفع عدد ضحايا الجائحة فى المكسيك إلى 203.854 شخصا، بنسبة فتك حوالى 9%، ما يمثل أحد أعلى المستويات فى العالم.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ14 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.