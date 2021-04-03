واشنطن تدعو الإسرائيليين إلى ضمان المساواة للفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - دعا وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أمس الجمعة، إسرائيل إلى ضمان المساواة فى المعاملة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وذلك خلال اتصال هاتفى مع نظيره الإسرائيلى غابى أشكنازى، حسبما قالت وزارة الخارجية الأمريكية.





وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، بعد الاتصال الهاتفى بين بلينكن وأشكنازى، إن وزير الخارجية الأمريكى "شدد على قناعة الإدارة بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بدرجة متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديمقراطية". وحسبما نقلت "فرانس برس"، أضاف أن وزيرى الخارجية بحثا خصوصًا فى "المساعدة الإنسانية للفلسطينيين" التى استأنفتها إدارة الرئيس جو بايدن بايدن، بعدما علقها الرئيس السابق دونالد ترامب. وتابع أن بلينكن "أكد مجددًا دعم الولايات المتحدة الحازم لإسرائيل وأمنها، والتزامه تعزيز جميع جوانب الشراكة الأمريكية الإسرائيلية"، معربًا عن دعمه للاتفاقات التى أبرمتها إسرائيل العام الماضى لتطبيع العلاقات مع أربع دول عربية.

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