550 شخصا بينهم 46 طفلاً حصيلة قتلى الاحتجاجات في ميانمار

بلغ عدد القتلى المدنيين في حملة القمع التي شنها السلطة الجديدة في ميانمار 550 منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط، حسبما ذكرت جماعة حقوقية، اليوم السبت.
من بين القتلى 46 طفلاً، وفقًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار. وقالت المنظمة إن نحو 2751 شخصا اعتقلوا أو صدرت عليهم أحكام.
أخفقت التهديدات بالعنف المميت واعتقال المتظاهرين في قمع المظاهرات اليومية في جميع أنحاء ميانمار للمطالبة بتنحي الجيش وإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً.
في وقت متأخر من يوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام محلية نقلاً عن شهود عيان أن رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا 5 أشخاص بعد أن تحدثوا مع مراسل سي.إن.إن في أحد أسواق يانغون. ووقعت الاعتقالات في 3 حوادث منفصلة.
وأفادت تقارير أن امرأتين صرختا طلبا للمساعدة أثناء اعتقالهما، حسبما أفادت خدمة “ميانمار ناو” الإخبارية. وسأل أحد أفراد الشرطة، الذي كان يحمل مسدسا، عما إذا كان هناك “أحد يتجرأ على مساعدتهما”، حسبما قال شاهد للخدمة الإخبارية.
كما ذكر شاهد أن شرطيين اقتادا بالقوة امرأتين أخريين من السوق و”صوبا سلاحاهما إلى الجميع – المارة والناس في المتجر”.
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