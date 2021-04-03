شهدت مدينة برمنغهام الإنجليزية، الجمعة، حادثة مروعة، حيث لقيت سيدة مسنة مصرعها من جرّاء تعرضها لهجوم من كلاب ضالة، هاجمتها في حديقة منزلها.
واحتجزت قوات الشرطة رجلا للاشتباه بكونه المسؤول عن هذه الكلاب التي تسببت بمقتل السيدة.
ونقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، عن مصدر في شرطة برمنغهام قوله، إنه تلقى بلاغا يفيد بإصابة سيدة بجروح خطيرة، مشيرا إلى فشل كل الجهود التي بذلها الفريق الطبي في إنقاذها.
وأكد المصدر تعرض السيدة، البالغة من العمر ثمانين عاما، لجروح خطيرة، نجمت عن هجوم كلاب شرسة.
وأضاف: "الكشف الأولي يظهر تعرض السيدة لعضات كلاب، لكن تشريح الجثة سيكشف المزيد من التفاصيل".
وبيّن أنه "تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 43 عاما للاشتباه في كونه الشخص المسؤول عن الكلاب التي تسببت في الوفاة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة مروعة.. كلاب ضالة تنهي حياة مسنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.