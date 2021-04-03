جوتيريش يندد بقتل 4 من قوات حفظ السلام فى مالى

جدة - نرمين السيد - ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مساء أمس الجمعة، بالهجوم الذى أودى بحياة أربعة جنود تشاديين من قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية فى شمال مالى.





وحسبما نقلت "رويترز"، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن جوتيريش "يدين الهجوم بأشد العبارات"، مضيفًا أن الأمين العام للأمم المتحدة "يقدم تعازيه الحارة لحكومة وشعب تشاد، ويعرب عن تعاطفه العميق مع عائلات وأقارب الضحايا" فى الهجوم الذى جرح فيه 19 جنديًا آخرين.

وبسقوط الجنود الأربعة، يرتفع عدد القتلى فى صفوف قوات حفظ السلام فى مالى إلى 10 جنود منذ بداية العام.

ودانت بعثة الأمم المتحدة "الهجوم الإرهابى الدنىء"، مؤكدة فى الوقت ذاته على أنه "لن يؤثر على تصميمها على مواصلة مهمتها".

وقالت البعثة: إن "قوات حفظ السلام صدت بشجاعة هجومًا معقدًا نفذه إرهابيون مدججون بالسلاح"، مؤكدة أن المهاجمين تكبدوا خسائر فادحة وتركوا العديد من قتلاهم فى الميدان.

واستهدف الهجوم الإرهابى معسكر بعثة الأمم المتحدة فى مالى فى أجيلهوك، حيث تتمركز وحدة للجنود التشاديين على بعد أقل مئتى كيلومتر عن الحدود الجزائرية.

وأشار مصدر فى المنظمة الدولية إلى أن هجوم عنيف جدًا شارك فيه نحو مئة مسلح على دراجات نارية وفى آليات، موضحًا أن "القتال استمر ثلاث ساعات وتخلله إطلاق قذائف هاون، ومحاولة تفجير انتحارى باستخدام سيارة تمت إحباطها".

وقال مصدر عسكرى تشادى، إن "موقعين لقواتنا تعرضا لهجوم، وفقدنا أربعة اشخاص بينهم قائد وحدة فى قواتنا، وأصيب 16 بجروح".