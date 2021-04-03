مسلحون يخطفون قسًا و3 آخرين أثناء مراسم تبث على الهواء فى هايتى

جدة - نرمين السيد - اختطف مسلحون قسًا و3 آخرين فى هايتى، أمس الجمعة، خلال مراسم كنسية كانت تبث على على الهواء عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مع انتشار لقطات لحظة الاختطاف على نطاق واسع فى البلد الذى يعانى من تصاعد العنف.





وحسبما ذكرت "رويترز"، ظهر فى اللقطات المصورة رجلا يحمل بندقية يقتاد اثنين من أفراد كورال أثناء غناء ترانيم داخل كنيسة. وقالت صحيفة "ميامى هيرالد"، إن الحادث الذى بُث على فيسبوك ويوتيوب مساء الخميس، وقع فى كنيسة فى ديكينى بضواحى العاصمة بورت أو برنس. وبحسب الصحيفة، قال شاهد محلى إن ما بين 8 و10 مسلحين وصلوا فى مركبتين، واختطفوا القس و3 آخرين، من بينهم عازف بيانو، معتبرًا أن ذلك الحادث مؤشر لانعدام احترام أى مؤسسة، سواء كانت كنيسة أو مدرسة. وتشهد هايتى أعمال عنف متصاعدة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما حوادث الخطف من أجل الحصول على فدية، ما تسبب فى حالة من الشلل للاقتصاد والمجتمع.

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