مقتل مواطن فى انفجار قنبلة شمال أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للوكالة الأفغانية، انفجرت القنبلة التى جرى زراعتها على جانب طريق بمدينة مزار شريف، بإقليم بلخ، شمال أفغانستان، حيث أوضحت الشرطة أن الانفجار استهدف مركبة، ما أسفر عن مقتل المدنى متأثرًا بإصابات خطيرة تعرض لها جراء الانفجار.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية أكدت، أمس الجمعة، مقتل 6 أشخاص على الأقل، من بينهم طفل، وإصابة 21 آخرين جراء هجمات متفرقة شنتها حركة طالبان فى أقاليم لاجمان وننكارهار وخوست وتخار وسار-اى-بول.