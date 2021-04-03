اتحاد الكارين: فرار 12 ألف مدنى بعد غارات فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - كشف الاتحاد الوطنى للكارين، المجموعة العرقية المسلحة والمتمردة فى ميانمار، اليوم السبت، عن فرار أكثر من 12 ألف مدنى إثر ضربات جوية شنها الجيش البورمى خلال الأيام الأخيرة، لافتًا إلى أن القصف أدى إلى سقوط العديد من الضحايا وتدمير عدد من المدارس والقرى.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال الاتحاد الوطنى للكارين، وهو من أكبر المجموعات المسلحة فى البلاد، إن "أكثر من 12 ألف مدنى فروا، مما تسبب فى أزمة إنسانية كبيرة". وكانت المجموعة استولت الأسبوع الماضى، على قاعدة عسكرية فى ولاية كارين جنوب شرق ميانمار، ردًا على انقلاب الجيش فى الأول من فبراير. ورد الجيش بشن غارات جوية بين 27 و30 مارس، استهدفت معاقل الاتحاد الوطنى للكارين، وكانت الأولى منذ عشرين عاما فى هذه المنطقة. وقالت المجموعة المسلحة، إن "العديد من المدنيين بينهم قصر وطلاب، قتلوا ودمرت مدارس ومنازل وقرى"، داعية جميع الأقليات العرقية فى البلاد إلى القيام "بتحركات قوية ومعاقبة المسؤولين". وكانت جمعية السجناء السياسيين فى ميانمار أكدت مقتل 550 مدنياً برصاص الجيش خلال الشهرين الماضيين.

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