روسيا.. 9021 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ارتفع عدد الإصابات في روسيا بواقع 9021 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، وتم تسجيل 384 حالة وفاة جديدة.
وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم السبت، أن الإصابات الجديدة توزعت على 84 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2011)، تليها مدينة سانت بطرسبورغ (717)، ثم المناطق المجاورة لموسكو (594).
وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية سجلت روسيا منذ بداية تفشي الوباء 4 ملايين و572077 إصابة، وتعافى حتى الآن 4 ملايين و195869 شخصا، وتوفي 100017 شخصا.
وأجرت السلطات الصحية في روسيا منذ بداية تفشي الوباء أكثر من 121 مليون فحص مختبري للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا.
وأطلقت روسيا حملة تطعيم مجانية شاملة منذ بداية العام الجاري، في جميع الأقاليم.
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