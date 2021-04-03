عاجل.. الرئيس الإيرانى يعلن بدء الموجة الرابعة من جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - حذر الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم السبت، من أن الموجة الرابعة من جائحة كورونا بدأت فى محافظتين، متوفعًا أن تتسع إلى محافظات أخرى فى البلاد، فى حال عدم الالتزام بالتوصيات الصحية.





وحسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، قال روحانى، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، اليوم: "لقد رأينا اليوم فى الاحصاءات بأن الموجة الرابعة لتفشى فيروس كورونا قد بدأت فى محافظتين، وإن لم يلتزم المواطنون بالتوصيات الصحية فى بعض المحافظات الأخرى فإن هذه الموجة ستدخلها أيضا".

وأضاف: "إيران شهدت حدثين غير مسبوقين هما جائحة كورونا والإرهاب الاقتصادى والحرب الاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وهما غير مسبوقين خلال المائة عام الأخيرة".

وأشار روحانى إلى أن كورونا والحرب الاقتصادية سببا الكثير من المصاعب للشعب الإيرانى، معتبرً أنهم حققوا سجلاً مقبولا فى هذه المواجهة من خلال التعاضد والتضحية.

وقال: "قدرتنا الوطنية قدرة مهمة جدًا وباعثة على الفخر فى جميع المراحل دوما، ومن أولويات الحكومة، التى بقيت 4 أشهر على انتهاء مهمتها، مكافحة فيروس كورونا"، موضحًا أن الحكومة ستتابع حتى نهاية فترة مهامها 4 قضايا، وهى مكافحة فيروس كورونا، وكسر الحظر المفروض على البلاد، وتحسين معيشة الشعب، وإكمال المشاريع الاقتصادية المهمة.

وقال روحانى: "إن تركنا نمط الحياة الذى التزمناه فى فترة كورونا سنواجه مشكلة. هنالك محافظات بدأت فيها الموجة الرابعة لتفشى كورونا، والخط البيانى يتصاعد فيها بصورة خط مستقيم، ومعنى ذلك أن الفيروس قد استقوى وينتشر سريعا".

كما أشار الرئيس الإيرانى إلى قرب حلول شهر رمضان وفرائضه، موضحًا: "لا مانع من إجراء المراسم الدينية فى المناطق الزرقاء والصفراء، إلا أنها ممنوعة فى المناطق البرتقالية والحمراء، ولكن فيما يتعلق بليلة القدر فهنالك متسع من الوقت، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها".