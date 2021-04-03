إيران: نرفض رفع العقوبات الأمريكية تدريجيًا خطوة بخطوة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل الموقع الإلكترونى للقناة، قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن "السياسة القاطعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هى رفع كل العقوبات الأمريكية".
وتأتى تصريحات الخارجية الإيرانية ردًا على تصريحات أدلت بها جالينا بورتر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، وتكهنات حول رفع العقوبات خطوة بخطوة.
وكانت بورتر قالت إن محادثات مقررة هذا الأسبوع فى فيينا لإحياء الاتفاق النووى المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015، وستركز على "الخطوات النووية التى سيتعين على إيران اتخاذها من أجل العودة للالتزام" بذلك الاتفاق.
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