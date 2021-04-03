الخارجية الأمريكية ترفع عقوبات ترامب على أعضاء المحكمة الجنائية

قالت الخارجية الأمريكية إنها رفعت عقوبات كانت قد فرضتها إدارة دونالد ترامب على أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية من بينهم المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا.

وكانت إدارة ترامب قد فرضت تلك العقوبات بسبب تحقيقها في مزاعم ارتكاب جنود أمريكيين جرائم حرب في أفغانستان، الأمر الذي أثار انتقادات دولية.

كما تم رفع عقوبات كانت مفروضة أيضا على فاكيسو موتشوتشوكو رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون، وإلغاء إجراءات منفصلة تعود لعام 2019 وتشمل قيودا على التأشيرات لعدد من موظفي المحكمة.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن واشنطن تتخذ هذه الخطوة رغم أنها ما زالت “مختلفة بشدة مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المتصلة بأفغانستان والأوضاع الفلسطينية”، وما زالت تعارض ما تبذله المحكمة الجنائية الدولية من “جهود لتأكيد الاختصاص القضائي على الأفراد من الدول غير الأعضاء فيها مثل الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وقال الرئيس جو بايدن إن العقوبات لم تكن “فعالة أو مناسبة” لكن الولايات المتحدة “ستحمي بقوة موظفي الولايات المتحدة الحاليين والسابقين” من أي محاولات للمحكمة الجنائية الدولية لممارسة الولاية القضائية عليهم.

وكانت إدارة ترامب قد اتهمت المحكمة الجنائية الدولية بالتعدي على السيادة الوطنية الأمريكية بموافقتها على التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأفغانية أو طالبان أو القوات الأمريكية.