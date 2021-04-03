بريطانيا: وفاة 7 أشخاص بجلطات دموية بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا

أعلنت وكالة الأدوية البريطانية، اليوم السبت، أن 7 أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا توفوا بسبب جلطات دموية، من إجمالي 30 حالة تم تسجيلها حتى الآن.

وقالت الوكالة إنها تلقت حتى 24 مارس/آذار تقارير عن 22 حالة تخثر دموي وريدي دماغي و8 حالات أخرى لجلطات مرتبطة بنقص الصفائح الدموية من إجمالي 18,1 مليون جرعة تم إعطاؤها.

وأكد جون راين مدير الوكالة في بيان له، “فحصنا المعمق لهذه التقارير مستمر”.