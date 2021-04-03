كيري يزور "نور أبوظبي".. أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

اطلع المبعوث الرئاسي الأميركي للتغير المناخي، جون كيري، يوم السبت، على محطة الطاقة الشمسية "نور أبوظبي"، بمنطقة سويحان، في إطار زيارة تستغرق عدة أيام إلى دولة الإمارات.

وأجرى كيري زيارة لـ"محطة شمس 1"، إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم، حيث تم إطلاعه على مشروع الظفرة للطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاوات، والذي سجل مؤخرًا رقمًا قياسيًا جديدًا لأدنى تعرفة للطاقة الشمسية.

وبحسب الحساب الرسمي لمكتب المبعوث الخاص للتغيير المناخي لدولة الإمارات، على موقع تويتر، فإن محطة "نور أبوظبي" تتيح لدولة الإمارات أن تحقق الأهداف المتعلقة بتعزيز الطاقة المتجددة.

وفي يونيو 2019، أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، عن بدء التشغيل التجاري لمحطة "نور أبوظبي" أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بطاقة قدرها 1,177 ميغاوات.

ويعزز المشروع إنتاج أبوظبي من الطاقة المتجددة والحد من استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء؛ وهو ما يساعد على جعل الطاقة أكثر استدامة وكفاءة ويقلل الانبعاثات الكربونية لإمارة أبوظبي بمقدار مليون طن متري سنويا، أي ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من شوارع الإمارة.

وتم إنشاء محطة "نور أبوظبي" في منطقة سويحان بأبوظبي بتكلفة إجمالية 3.2 مليار درهم، وهي مشروع مشترك بين حكومة أبوظبي وائتلاف يضم شركة ماروبيني اليابانية وشركة جينكو سولار القابضة الصينية.

تستضيف دولة الإمارات، الأحد المقبل، الحوار الإقليمي بشأن العمل المناخي والذي ينعقد قُبيل قمة القادة للمناخ في العاصمة الأميركية واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، وتمهيداً لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

ويشهد الحوار الإقليمي مشاركة جون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون تغير المناخ، وألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ، وعدد من الوزراء وكبار المعنيين بشؤون المناخ من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.