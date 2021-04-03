عاجل.. أوكرانيا: روسيا تقصف 20 موقعا دفاعيًا للجيش الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وكان نائب مجلس الدوما الروسى، ميخائيل شيريميت، حذر كل من أوكرانيا وحلف الناتو فى وقت سابق من اليوم، من أى تحرك عسكرى فى القرم، مؤكدًا أن "العواقب ستكون مؤسفة بالنسبة للمعتدى".
وأضاف النائب الروسى فى إشارة إلى أوكرانيا والناتو: "يجب ألا يتحدثوا مع روسيا بلغة القوة، ويجب ألا يخاف سكان القرم من أى شىء".
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