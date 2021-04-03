وزارة المالية الليبية تخاطب المركزى التركى للتحقق من أرصدتها وأصولها

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام ليبية، فإن حكومة الوحدة الوطنية الليبية طالبت تركيا بمعرفة نفقات دعم أنقرة للقوى الأمنية الليبية. يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا أعلنت، مؤخرًا، إلغاء كل القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتى الوفاق والمؤقتة والجهات التابعة لهما الصادرة بعد يوم 10 مارس، تاريخ حصولها على الثقة من البرلمان.

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