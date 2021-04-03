المطور الروسى يأسف لإصابة رئيس الأرجنتين بكورونا رغم تطعيمه بلقاح سبوتنيك

جدة - نرمين السيد - أعرب مركز بحوث الأوبئة الروسى "جماليا"، اليوم السبت، عن أسفه لإصابة الرئيس الأرجنتينى ألبرتو فرنانديز بفيروس كورونا المستجد رغم تلقيه لقاح "سبوتنيك فى" الذى طوره المركز.





وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، كتب المركز على حسابه بموقع "تويتر": "يحزننا سماع هذا النبأ، وفعالية سبوتنيك V تصل إلى 91.6% ضد العدوى وإلى 100% ضد الحالات الخطيرة. إذا تأكدت الإصابة، فإن اللقاح يضمن التعافى السريع بدون ظهور أعراض خطيرة".

كما أعرب المركز عن تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس الأرجنتين الذى أعلن فى وقت سابق اليوم، أن نتيجة اختبار مستضدات خضع له جاءت إيجابية، وأنه ينتظر معرفة نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بى سى آر)، للتأكد من إصابته بفيروس كورونا.

وكتب فرنانديز تغريدة على حسابه بشبكة "تويتر"، فجر اليوم، بعدما احتفل بعيد ميلاده الـ62 أمس الجمعة، وقال فى رسالته: "بعد تسجيل درجة حرارة 37.3 والشعور بصداع خفيف، خضعت لاختبار مستضدات وجاءت نتيجته إيجابية".

وتابع "على الرغم من أننى أنتظر معرفة نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بى سى آر)، فإننى أخضع للعزل والتزم بتوصيات الأطباء"، مضيفًا أنه "بصحة جيدة، وعلى الرغم من أننى كنت أرغب فى إنهاء عيد ميلادى بدون هذه الأخبار، إلا أننى فى حالة معنوية جيدة".

يذذكر أن فرنانديز تلقى الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسى فى 21 يناير الماضى، وحصل على الجرعة الثانية فى 11 فبراير الماضى.