أخبار اليمن : تواصل خروقات قوى العدوان في الحديدة

دوت الخليج -

تواصل خروقات قوى العدوان في الحديدة

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد وأصيب ثمانية مواطنين بغارات طيران العدوان في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. تواصل خروقات قوى العدوان في الحديدةواصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد وأصيب ثمانية مواطنين بغارات طيران العدوان في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 104 خروقات بينها استحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية و 13 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 155 قذيفة و80 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة . وشملت الخروقات سبع غارات لطيران تجسسي على الفازة وتحليق سبع طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والتحيتا والفازة و الدريهمي . وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة سبعة آخرين بغارتين لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مديرية رحبة في محافظة مأرب. كما شن الطيران في المحافظة نفسها سبع غارات على مديرية صرواح، وخمس غارات على مديريتي مجزر ومدغل. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن سبع غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

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