أخبار اليمن : إصابات كورونا تتجاوز 130.8 مليون حالة حول العالم

إصابات كورونا تتجاوز 130.8 مليون حالة حول العالمكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات الاجمالية تجاوزت 130 مليونا و856 ألف إصابة، تعافى منهم 105 ملايين، ونحو 348 ألف مصاب، فيم تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس مليونين و851 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المُعلنة اليوم، سجلت دول العالم الجمعة 637 ألف و973 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,425 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، وما تزال أمريكا تتصدر العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالية، تليها البرازيل التي أصبحت تعاني بشدة من الوباء في المرتبة الثانية.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (567,610 وفيات)، والبرازيل (328,366 وفاة)، والمكسيك (203,854 وفاة)، والهند (164,141 وفاة)، وبريطانيا (126,816 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (31,314,625 إصابة)، والبرازيل (12,912,379 إصابة)، والهند (12,392,260 إصابة)، وفرنسا (4,741,759 إصابة)، وروسيا (4,563,056 إصابة).