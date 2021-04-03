حميدتى يطالب المشرى بتوحيد السلطة الليبية وإخراج المرتزقة من ليبيا

جدة - نرمين السيد - التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى بجمهورية السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتى، اليوم السبت، برئيس المجلس الأعلى للدولة فى طرابلس خالد المشرى، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التى يجريها فى دولة النيجر لحضور حفل تنصيب رئيس النيجر محمد بو عزوم.





ووفقًا لوسائل إعلام ليبية، هنأ محمد حمدان دقلو حميدتى خلال اللقاء المشرى بتوحيد السلطة التنفيذية فى ليبيا، مؤكدًا على ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا، ومشددًا على أن أى وجود لأى سودانى فى ليبيا دون إذن السلطات الليبية فإنه يعد مرتزقًا، حسبما نقلت قناة "العربية". وأشار دقلو إلى أنه فى ظل الصلح بين الحكومة السودانية والمعارضة يستطيع المعارضون السودانيون العودةَ للسودان، مشددًا فى الوقت ذاته على أهمية التعاون الإيجابى بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات، ولا سيما فى الجانب الأمنى وحماية الحدود.

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