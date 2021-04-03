بدءًا من اليوم.. لبنان يبدأ إغلاقًا شاملاً خلال الأعياد

جدة - نرمين السيد - أعلن لبنان إغلاقًا شاملاً بدءًا من اليوم السبت وحتى الثلاثاء المقبل، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد خلال عيد الفصح، ليكون بذلك يجعله البلد الوحيد فى المنطقة الذى يفرض هذه الإجراءات خلال فترة الأعياد.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، فإنه يتوجب على المواطنين البقاء فى منازلهم اعتبارًا من الساعات الأولى من صباح اليوم، باستثناء أصحاب الحالات الطارئة الذين سيكون عليهم طلب تصريح خاص للخروج، وكذلك العاملين فى بعض القطاعات مثل الصيد والزراعة والصيدلة ومتاجر البقالة.

وأشارت "إفى" إلى أن السلطات اللبنانية تسمح بإقامة الصلوات فى دور العبادة بعد الحصول على إذن تنقل، طالما لا تتجاوز السعة 30% ويتم تطبيق الإجراءات الوقائية.

وجل لبنان، الذى يعتنق أكثر من 35% من سكانه المسيحية، ارتفاعًا كبيرًا فى الإصابات بفيروس كورونا بعد الاحتفالات بعيد الميلاد، مما دفع السلطات بعدها لفرض إغلاقًا طويلاً.

ومن جانبه، حذر مدير مستشفى رفيق الحريرى، فراس الأبيض، اليوم عبر حسابه على شبكة "تويتر"، من استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا، رغم أن دخول المرضى إلى وحدات العناية المركزة تراجع جزئيًا بسبب تطعيم من هم أكبر من 75 عامًا ضد كوفيد-19.

وتشير بيانات وزارة الصحة اللبنانية مؤخرًا، إلى تسجيل نحو 472 ألف حالة إصابة، و6 آلاف و300 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.