وزيرة الدفاع الألمانية: نواجه خطرًا متزايدًا على قواتنا فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية، اليوم السبت، قالت الوزيرة: "أفترض وجود تهديد أكبر"، مضيفة أن حركة طالبان تخطط لأعمال عنف جديدة إذا بقيت القوات الغربية، خلافًا للاتفاقات السابقة، لما بعد 30 أبريل فى أفغانستان.

وأوضحت الوزيرة الألمانية أنها أمرت لهذا السبب بتكثيف الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع القادة العسكريين، لافتة إلى أنه سيتم الآن جلب "تعزيزات وأسلحة ومعدات وذخيرة إضافية إلى أفغانستان".

وفيما يتعلق بمدة الانتشار الإضافى، قالت الوزيرة: "يظل هدفى هو الانسحاب المنظم للجيش الألمانى من أفغانستان مع شركائنا".

وكانت الولايات المتحدة اتفقت فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مع طالبان، على انسحاب جميع القوات الدولية بحلول الأول من مايو 2021، ويعتبر هذا الموعد الآن موضع شك شديد.