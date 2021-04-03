وكالة الأدوية البريطانية: وفاة 7 أشخاص بجلطات دموية بعد تلقيهم أسترازينيكا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الأدوية البريطانية، اليوم السبت، وفاة 7 أشخاص بسبب جلطات دموية بعدما تلقوا لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، وذلك من إجمالى 30 حالة تم تسجيلها حتى الآن.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت الوكالة البريطانية للأدوية إنها تلقت تقارير عن 22 حالة تخثر دموى وريدى دماغى، و8 حالات أخرى لجلطات مرتبطة بنقص الصفائح الدموية، من إجمالى 18.1 مليون جرعة تم إعطاؤها حتى يوم 24 مارس الماضى.

وفى بيان له، أكد جون راين، مدير الوكالة البريطانية للأدوية: "فحصنا المعمق لهذه التقارير مستمر".

وكانت عدد من الدول، معظمها أعضاء فى الاتحاد الأوروبى، علقت استخدام لقاح أسترازينيكا، على خلفية التقارير حول الإصابة بتجلطات الدم لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، بينما قالت الوكالة الأوروبية للأدوية إنها لم ترصد أى صلة مباشرة بين تلك الحالات واللقاح.

فيما استأنفت معظم هذه الدول استخدام اللقاح بشكل عام، وأبقت دول أخرى على بعض القيود فيما يتعلق باستخدام اللقاح "أسترازينيكا" الذى طورته شركة أكسفورد.