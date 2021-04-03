جدة - نرمين السيد - وبموجب القرار الذى وقعه رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، فى 29 مارس الماضى، فإنه أعطى الضوء الأخضر لتمديد اتفاق بين واشنطن وموسكو حول التعاون فى الأبحاث الفضائية لأهداف سلمية، وهو الاتفاق الذى كان توقيعه فى 17 يونيو عام 1992، وانتهت صلاحيته فى 31 ديسمبر الماضى.
ويعد هذا هو التمديد هو الرابع لهذه الاتفاقية التى تعد إحدى الأدوات القانونية التى تحدد شروط التعاون الفضائى بين روسيا والولايات المتحدة.
وترى الحكومة الروسية أن هذا التمديد يستجيب لمصالح الطرفين، وسيساهم فى "التنفيذ الفعال للمشروعات الفضائية المشتركة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تمدد اتفاق التعاون الفضائى مع الولايات المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.