روسيا تمدد اتفاق التعاون الفضائى مع الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وبموجب القرار الذى وقعه رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، فى 29 مارس الماضى، فإنه أعطى الضوء الأخضر لتمديد اتفاق بين واشنطن وموسكو حول التعاون فى الأبحاث الفضائية لأهداف سلمية، وهو الاتفاق الذى كان توقيعه فى 17 يونيو عام 1992، وانتهت صلاحيته فى 31 ديسمبر الماضى.

ويعد هذا هو التمديد هو الرابع لهذه الاتفاقية التى تعد إحدى الأدوات القانونية التى تحدد شروط التعاون الفضائى بين روسيا والولايات المتحدة.

وترى الحكومة الروسية أن هذا التمديد يستجيب لمصالح الطرفين، وسيساهم فى "التنفيذ الفعال للمشروعات الفضائية المشتركة".