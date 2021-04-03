العراق : جهود لنقل النفط من البصرة إلى العقبة

دوت الخليج :– كشف العراق، اليوم الخميس عن جهود حثيثة لحسم الإجراءات الخاصة بمد أنبوب نقل النفط من حقول البصرة عبر ميناء العقبة الى مصر.
وقال الناطق الرسمي لوزارة النفط العراقية عاصم جهاد، اليوم ، إن بلاده تقوم بمشاورات حثيثة مع الأطراف المعنية لتوقيع اتفاق مع شركات تقوم بنقل النفط الخام من حقوق البصرة جنوبي العراق الى ميناء العقبة جنوبي الأردن.
وأضاف، ان تنفيذ هذه الإجراءات اللازمة ستكون خطوة تؤدي الى الإعلان عن اسم الشركة المنفذة للمشروع وموعد بدء التنفيذ، الذي تعطل بسبب انتشار وباء كورونا.
ويأتي مشروع نقل النفط العراقي من البصرة الى ميناء العقبة والى مصر ضمن مذكرات التفاهم التي جرى الاتفاق عليها بين الدول الثلاث العراق والأردن مصر.
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