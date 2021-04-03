أخبار اليمن : لبوزه يعزي بوفاة العميد عبدالله صالح داهم

لبوزه يعزي بوفاة العميد عبدالله صالح داهم
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزه برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد/ عبدالله صالح داهم عضو المجلس المحلي بمديرية عمران بمحافظة عمران واحد القيادات المؤتمريه ، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي.
وفي برقة العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد/ عمار عبدالله داهم اخوانه وكافة ال داهم بمحافظة عمران ، عبّر نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.
سائلا المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله "وإنا لله وإنا اليه راجعون".
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